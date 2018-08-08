Лидеры авторынка в июле 2018 года

В июле продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 143,5 тыс. единиц – на 10,6% больше, чем в июле 2017 года. Всего за 7 месяцев 2018 года было продано 992,7 тыс. автомобилей (+17%).

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в июле 47,6 тыс. машин, что соответствует доле рынка в 33,2%. На второй строчке находится KIA-Hyundai с результатом 33 тыс. реализованных экземпляров и долей 23%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 17,1 тыс. автомобилей и долей 11,9%. Таким образом, тройке лидеров-производителей принадлежит 68% российского рынка. Стоит отметить, что большинство групп автопроизводителей показывает положительную рыночную динамику, за исключением Ford (-5,8%) и УАЗ (-2,7%). При этом наибольший рост зафиксирован у Mitsubishi, продажи которой выросли в 2,3 раза, а наименьший – у Mercedes-Benz (+1,2%).

Самой популярной моделью в июле стала LADA Vesta, продажи которой за месяц составили почти 9 тыс. единиц. На второй строчке находится KIA Rio, разошедшаяся тиражом в 7,8 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров LADA Granta, продажи которой за отчетный период составили 7,6 тыс. автомобилей. В ТОП-5 также попали Volkswagen Polo (+5,6 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (5,4 тыс. шт.), продемонстрировавший в модельном рейтинге наибольшее падение (-23%). Помимо этого, в ТОП-20 рейтинга еще 6 моделей демонстрируют падение, а наибольший рост отмечен у Hyundai Tucson (+269,1%).