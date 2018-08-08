 АВТОСТАТ | Лидеры авторынка в июле 2018 года

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 21 дней

подробнее

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии вырос на 22%
  • 8.08.18 - 15:03

    Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии вырос на 22%
Все новости

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
  • 26.01.17

    Форум «Dealer UP!»: выступление Егора Мельниченко («Renault АВТОМИР»)
Все видео

Аналитика

  • 08 августа

    Бестселлеры китайского рынка за первое полугодие 2018 года

    За 6 месяцев в Китае было продано 13,55 млн автомобилей.

Вся аналитика

Свежая статья

Эксперты: на российском авторынке растет неопределенность («ТАСС»)
  • 09 августа

    Эксперты: на российском авторынке растет неопределенность («ТАСС»)
Все статьи

08.08.18 Прочитали 1529 раз

Лидеры авторынка в июле 2018 года

Лидеры авторынка России в июле 2018 года

В июле продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 143,5 тыс. единиц – на 10,6% больше, чем в июле 2017 года. Всего за 7 месяцев 2018 года было продано 992,7 тыс. автомобилей (+17%).

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в июле 47,6 тыс. машин, что соответствует доле рынка в 33,2%. На второй строчке находится KIA-Hyundai с результатом 33 тыс. реализованных экземпляров и долей 23%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 17,1 тыс. автомобилей и долей 11,9%. Таким образом, тройке лидеров-производителей принадлежит 68% российского рынка. Стоит отметить, что большинство групп автопроизводителей показывает положительную рыночную динамику, за исключением Ford (-5,8%) и УАЗ (-2,7%). При этом наибольший рост зафиксирован у Mitsubishi, продажи которой выросли в 2,3 раза, а наименьший – у Mercedes-Benz (+1,2%).

Самой популярной моделью в июле стала LADA Vesta, продажи которой за месяц составили почти 9 тыс. единиц. На второй строчке находится KIA Rio, разошедшаяся тиражом в 7,8 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров LADA Granta, продажи которой за отчетный период составили 7,6 тыс. автомобилей. В ТОП-5 также попали Volkswagen Polo (+5,6 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (5,4 тыс. шт.), продемонстрировавший в модельном рейтинге наибольшее падение (-23%). Помимо этого, в ТОП-20 рейтинга еще 6 моделей демонстрируют падение, а наибольший рост отмечен у Hyundai Tucson (+269,1%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили производство легкие коммерческие автомобили lada lada vesta kia kia rio lada granta volkswagen volkswagen polo hyundai hyundai solaris hyundai tucson

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Volkswagen Polo получил в России новую спецверсию Joy

вчера, 08:33

Все новости

Статьи на тему

Сколько автомобилей было выставлено на продажу в июне? («АВТОСТАТ»)

17 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика