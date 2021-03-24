Динамика продаж автомобилей по сегментам в феврале 2021 года

В последний месяц зимы продажи новых легковых автомобилей в России составили 119,5 тыс. единиц, что на 1% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика зафиксирована в 4 из 8 представленных на картинке сегментов – E (+23,6%), Coupe/Cabriolet (+11%), B (+4,7%) и SUV (+3,2%).

Автомобилей сегмента SUV в феврале было реализовано 58,7 тыс. штук, что составило 49,1% от общего объема рынка. Лидерство среди кроссоверов и внедорожников удерживает Hyundai Creta (6,7 тыс. шт.), а в первую тройку по итогам февраля попали еще LADA Niva (4,4 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (3,9 тыс. шт.).

Реализация автомобилей второго по величине сегмента – В – в феврале выросла до 46,4 тыс. шт. Сегмент В занял 38,8% рынка. Отметим, что в ТОП-3 здесь сменился лидер: им снова стала отечественная LADA Granta с результатом 9,8 тыс. единиц. А вот бестселлер января – KIA Rio – опустился на второе место, его продажи составили 8,8 тыс. штук. На третьей позиции, с небольшим отставанием, находится LADA Vesta (8,7 тыс. шт.).

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 5%. Отметим также, что самое глубокое падение в феврале продемонстрировали продажи машин сегмента С (-34,9%).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв