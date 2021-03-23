Лидеры и аутсайдеры авторынка России в феврале 2021 года

По итогам февраля 2021 года в России было продано около 127 тыс. новых легковых автомобилей и LCV. Это на 0,8% больше, чем год назад. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть февральские итоги авторынка более детально.

Лидерство на российском рынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA – в последний зимний месяц нынешнего года ее продажи составили 28 272 единицы, показав рост (+13,1%). Таким образом, ее доля оказалась равной 22,3%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (16 516 шт.) и Hyundai (13 841 шт.), но оба демонстрируют снижение (-3,5% и -3,7% соответственно). В ТОП-10 марок больше половины (6) показывают рыночное падение, при этом самое сильное отмечено у Nissan (-17%). Остальные четыре имеют положительную динамику, и лучше всех тут отличилась Skoda (+35,2%).

В модельной структуре российского рынка снова произошла смена лидера: напомним, в январе первенство захватила KIA Rio, но в феврале она уступила место LADA Granta, причем с большим отрывом. Отечественная «Гранта» была продана в количестве 9 790 экземпляров – на 2,4% больше, чем в феврале 2020-го. KIA Rio стала второй с результатом 8 773 единицы (+4,9%). На третьем месте модельного рейтинга – отечественная LADA Vesta (8 745 шт.), которая также продемонстрировала рост (+7,9%). В ТОП-5, который весь находится «в плюсе», попали и два представителя Hyundai – кроссовер Creta (6 676 шт.; +0,6%) и седан Solaris (5 514 шт.; +23,8%). Отметим, что наилучшую рыночную динамику в ТОП-20 имеет Мazda CX-5 (+34,9%), а сильнее всего упала реализация у Nissan Qashqai (-24,5%).

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