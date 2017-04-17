Ключевые показатели парка мотоциклов в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2017 года в России насчитывается 2,4 млн мотоциклов.

Средний возраст парка составляет 26,2 лет, причем более 90% всех мотоциклов в стране пребывают в возрасте старше 15 лет. Во многом это связано с тем, что основу данного парка составляет техника, выпущенная еще в советский период. Доля иномарок здесь составляет пятую часть парка. Иномарки преимущественно представлены мототехникой европейских (8%) и японских (7,5%) брендов, гораздо реже на дорогах нашей страны можно встретить китайские (2%) и американские (0,5%) марки.

Отметим также, что в российском парке преобладают мотоциклы с объемом двигателя до 600 куб. см – таковых 73%.

Самый крупный из региональных парков мотоциклов находится в Краснодарском крае, где числится 113,6 тыс. экземпляров. В Приморском крае, который на втором месте, их насчитывается 108,8 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Башкортостан (106,8 тыс. шт.). Еще в одном субъекте – в Саратовской области – зарегистрировано более 100 тысяч мотоциклов (105,3 тыс. шт.).

Что касается марочной структуры, то лидером здесь является отечественный «ИЖ» (767,6 тыс. шт.), на долю которого приходится почти треть мотопарка страны (более 32%). На втором месте – «Урал» (351,6 тыс. шт.), на третьем – «Восход» (246,9 тыс. шт.). Причем на долю этих трех брендов приходится более 57% всего парка мотоциклов в РФ, а на долю первых пяти (с «Минском» и Jawa) - более 72%.