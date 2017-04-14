Ключевые показатели парка автобусов в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2017 года в России насчитывается 395,4 тыс. автобусов.

Средний возраст парка составляет 15,9 лет, причем 45% всех автобусов в стране пребывают в возрасте старше 15 лет. Доля иномарок здесь составляет немногим более четверти российского парка (27%). В то же время во владении юридическими лицами находится 72% от общего объема автобусной техники. На долю дизельных автобусов приходится 46%, а экологическим стандартам «Евро-4» (и выше) соответствует только 14% машин.

Самый крупный из региональных парков автобусной техники находится в Москве, где числится 19,1 тыс. экземпляров. В Краснодарском крае, который идет на втором месте рейтинга, их насчитывается 15,8 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Подмосковье (14,5 тыс. шт.). Еще в семи субъектах РФ (Татарстан, Санкт-Петербург, Ростовская и Иркутская области, Красноярский край, Новосибирская и Свердловская области) тоже зарегистрировано не менее 10 тыс. автобусов.

Что касается марочной структуры российского парка автобусной техники, то лидером здесь является ПАЗ (168,1 тыс. шт.), на втором месте – КАвЗ (55,8 тыс. шт.), а замыкает первую тройку ЛиАЗ (34 тыс. шт.). Причем на долю этих трех марок приходится 65% всего парка автобусов в РФ. Среди иномарок больше всего в стране числится автобусной техники Hyundai (16,2 тыс. шт.).

Отметим также, что более подробная информация содержится в маркетинговом отчете «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России».