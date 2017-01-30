Рост цен на автомобили в России за 2 года и 5 месяцев составил 41%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с сентября 2014 года по январь 2017-го цены на новые автомобили в России выросли на 41%. Основная причина – рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. Кроме этого, свое влияние оказывают инфляция и рост себестоимости производства.

Наибольшая динамика изменения стоимости автомобилей произошла с декабря 2014-го по апрель 2015 года (+21%). Как раз в конце 2014 – начале 2015 гг. курс рубля по отношению к мировым валютам начал резко падать.

Летом, как в прошлом, так и в нынешнем году, наблюдалась стабилизация и по части валюты, и по ряду других показателей, - и в отдельные месяцы даже было зафиксировано небольшое снижение цен на автомобили. Но, начиная с сентября, они, как правило, снова показывают поступательный рост.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», машины и дальше будут дорожать. К примеру, курс доллара за рассматриваемый нами период вырос на 60%, а рост цен на автомобили составил 41%. Соответственно, производители вынуждены компенсировать эту «разницу» за счет увеличения цен, но не резко, а плавно и постепенно. К тому же неизвестно, как поведут себя макроэкономические факторы в дальнейшем, поэтому они вынуждены еще и закладывать риски.