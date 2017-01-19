Ведущие мировые автомобильные рынки в 2016 году

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг крупнейших мировых авторынков по итогам 2016 года.

Уже не первый год лидером здесь является китайский автомобильный рынок, в котором за год было реализовано свыше 24 млн новых легковых и легких коммерческих машин, что почти на 15% превышает результат 2015 года. На втором месте остается американский рынок (17,5 млн шт.), который в прошлом году вырос лишь на 0,5%. Третью позицию заняла Япония, продажи автомобилей в которой немного не дотянули до 5-миллионной отметки (-1,9%).

Звание лучшего европейского рынка стабильно удерживает Германия. В прошлом году в этой стране было продано чуть более 3,3 млн автомобилей (+4,5%), что позволило ей сохранить четвертую строчку рейтинга. Пятерку лидеров замыкает Индия с почти 3 млн реализованных машин (+6,9%).

В ТОП-10 также вошли Великобритания (2,69 млн шт.; +2,3%), Франция (2,02 млн шт.; +5,1%), Бразилия (1,99 млн шт.; -19,7%), Канада (1,95 млн шт., +2,7%) и Италия (1,83 млн шт.; +15,8%). За пределами первой десятки оказываются Южная Корея (1,79 млн шт.; -0,7%) и Мексика (1,61 млн шт.; +18,7%).

Россия опустилась на 13-ю строчку – продажи машин в нашей стране составили 1,43 млн единиц, что на 11% меньше, чем в 2015 году. Среди 15 ведущих мировых рынков хуже результаты только у Австралии (1,18 млн шт.; +2%) и Испании (1,15 млн шт.; +10,9%).

Отметим, что ранее специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали долю России в мировых продажах автомобилей.