Самые популярные страховые компании у российских автовладельцев

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с порталом Blamper.ru в апреле 2016 года провело онлайн-опрос 1200 автовладельцев на тему страхования автомобилей. Согласно результатам данного опроса был составлен рейтинг страховых компаний, услугами которых чаще всего пользуются автовладельцы.

Самой популярной страховой компанией оказалась «Росгосстрах», услугами которой воспользовалось 32% респондентов. На втором месте располагается «РЕСО-Гарантия» с долей в 12,5%, т.е. каждый восьмой опрошенный автовладелец оказался клиентом этой компании. В свою очередь, каждый десятый респондент пользуется услугами компании «Ингосстрах» (9,9%), которая и замкнула тройку лидеров.

Четвертую и пятую позиции в рейтинге занимают «ВСК» (7,7%) и «АльфаСтрахование» (5,5%) соответственно. Кроме них, в ТОП-10 страховых компаний, которые популярны у российских автовладельцев, также попадают: «СОГАЗ» (4,6%), «Согласие» (3%), «МАКС» (2,7%), «УралСиб» (2,7%) и «Ренессанс Страхование» (2,5%).