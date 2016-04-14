ТОП-10 автомобилей с пробегом в январе - марте 2016 года

За первые три месяца 2016 года на российском рынке было продано 1 116,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 6% больше, чем за тот же период 2015 года. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что, несмотря на рост рынка, продажи российских марок снизились на 5%. При этом рыночный рост обусловлен ростом продаж иномарок, который составил 12%.

ТОП-10 рейтинга самых продаваемых российских автомобилей с пробегом возглавила LADA Samara. За первые три месяца 2016 года ее реализация составила 94 тыс. штук (-9%). Популярными были также вазовская "классика" - 63,9 тыс. штук (-16%) и "десятка" - 54,2 тыс. штук (-7%). Следует отметить, что четыре вазовских модели показали положительную динамику: LADA Priora (+11%), LADA 4х4 (+2%), LADA Kalina (+13%) и LADA Granta (78%), показавшая максимальный прирост среди подержанных автомобилей российских марок. Общий объём продаж российских марок составил 343,8 тыс. штук, что на 5% меньше, чем за три первых месяца 2015 года.

ТОП-10 рейтинга самых продаваемых иномарок с пробегом традиционно возглавил Ford Focus. В первом квартале 2016 года 26,8 тыс. "Фокусов" нашли новых владельцев, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. Далее идёт Toyota Corolla с 22,4 тыс. реализованных автомобилей (+11%). Затем, с большим отставанием от пары лидеров следует Chevrolet Niva c 15,6 тыс. штук (+16%). Весьма интересно, что все иномарки в ТОП-10 за три первых месяца показали рост продаж. Наибольший же рост продемонстрировал Hyundai Solaris (+78%). Общий объём продаж иномарок составил 772,3 тыс. штук, что на 12% больше, чем за три первых месяца 2015 года.