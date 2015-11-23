На чем экономят автовладельцы в кризис

Опрос, проведенный в аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и крупнейшим в России сайтом объявлений «АВИТО Авто» в ноябре 2015 года, показал, что почти каждый второй автовладелец (48% опрошенных) начал экономить на своем автомобиле.

При эксплуатации автомобиля* чаще всего автовладельцы стали экономить на мойке и дополнительных услугах (76% респондентов выбрали этот вариант). Более трети (39%) отказались от ежедневной эксплуатации и почти столько же (37%) отказались от дальних поездок.

При обслуживании автомобиля* стали экономить на «расходниках» (61%) - стали покупать более доступные по цене. Больше половины (54%) перешли на самостоятельное техническое обслуживание, а более трети опрошенных (35%) стали проводить техосмотр автомобиля у знакомого механика в гараже.

При ответе на вопрос «Как Вы экономите на ремонте автомобиля*?» больше половины респондентов (56%) выбрали вариант ответа «Самостоятельное проведение ремонта». Около 42% стали экономить на запчастях (покупать дешевые неоригинальные аналоги), 39% ответивших признались, что стали проводить ремонт автомобиля у знакомого механика в гараже.

В опросе приняли участие более 8500 автовладельцев.

* - респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

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