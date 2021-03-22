Динамика российского авторынка в феврале 2021 года

В последний месяц зимы российский авторынок показал небольшой рост (+0,8% к февралю 2020-го). Эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АЕБ, решили рассмотреть, какие марки продемонстрировали положительную динамику, а какие – оказались «в минусе».

Так, продажи новых автомобилей массового сегмента, на которые пришлось 90,6% всего рынка, выросли на 1% до 110,3 тыс. штук. При более детальном рассмотрении ситуации в данном сегменте, видно, что более половины (15) брендов, вошедших в ТОП-25 по объему реализации, также продемонстрировали в феврале положительную динамику.

Лидером в этом плане стал китайский бренд Chery, чьи продажи выросли в 4,4 раза. Еще три китайских марки (FAW, Haval, Geely) в феврале показали рост более чем на 50%. Нарастили объемы рынка в диапазоне от 20% до 50% также французский Peugeot, японская Mazda, китайский Brilliance, чешская Skoda и японская Honda.

Что касается аутсайдеров, то самые большие потери на российском рынке в массовом сегменте по итогам февраля понес Chevrolet (-60%). Более чем на 30% упала также реализация УАЗ (-39,6%), Mitsubishi (-40,5%), Lifan (-48%).

Продажи премиальных автомобилей в феврале увеличились на 0,5% до 11,5 тыс. штук, а их доля составила 9,4%. При этом 7 из 13 марок тут показывают положительную динамику. Сильнее всех нарастил продажи Саdillac (+58,6%). Porsche показал рост на 39,6%, Genesis – на 26,9%, BMW – на 15,3%. «В плюсе» также оказались Audi, Infiniti и Lexus.

Хуже всех в премиальном сегменте обстоят дела у Jaguar (-80,2%). На треть просели объемы у MINI, на 22,6% снизились продажи Land Rover. Кроме вышеперечисленных, «в минус» ушли Volvo, Mercedes-Benz и Jeep.

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.