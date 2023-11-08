Сколько денег потратили россияне за 9 месяцев на покупку легковых автомобилей?

Стало известно, какую сумму денег потратили жители РФ на покупку легковых машин с января по сентябрь нынешнего года. Такие данные были озвучены экспертами агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2023 года».

Как выяснилось на покупку новых легковых автомобилей за 9 месяцев у россиян ушло 2 трлн 076 млрд рублей. И это на 84% превышает аналогичный показатель января – сентября прошлого года.

Что касается подержанных легковых машин, то за этот период они обошлись в 4 трлн 323 млрд рублей – на 44% больше, чем год назад.

Таким образом, общая сумма денег, которую жители нашей страны потратили на покупку автомобилей, составила почти 6,4 трлн рублей (+55%).

О других ключевых показателях российского авторынка вы можете узнать после просмотра видеозаписи прошедшего онлайн-эфира, которая доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ