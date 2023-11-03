Правительство расширило программы льготного автокредитования и лизинга

Правительство РФ приняло решение увеличить скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25 до 35%, а также расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, теперь получить льготные автокредиты смогут и граждане с инвалидностью. Также программа продолжит действовать в том числе для учителей, медицинских работников, участников специальной военной операции и членов их семей.

В программе участвуют автомобили производства АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока – 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Кроме того, в ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Как заявил председатель правительства Михаил Мишустин, в ближайшие три года на реализацию действующей программы автокредитования будет выделено порядка 30 млрд рублей.

Также подписано постановление о повышении до 35% (но не более 925 тыс. рублей) скидки на лизинг электромобилей российского производства. Льготная программа будет также распространяться на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Речь идет о беспилотных магистральных тягачах производства ПАО «КАМАЗ». Их использование началось в июне 2023 года на федеральной автодороге М-11 «Нева».

Также напомним, что финансирование программы льготного лизинга было увеличено на 7,8 млрд рублей, что позволило дополнительно реализовать порядка 30 тыс. единиц техники, в том числе электромобилей. Программы льготного лизинга и автокредитования продолжат действовать до конца 2026 года.

Как считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, текущие объемы продаж обусловлены общим восстановлением рынка и отложенным спросом. Поэтому выход новых моделей или предложения по льготному кредитованию могут дать необходимый рывок в конце года.

По итогам октября 2023 года в России было продано 112,2 тыс. новых легковых машин – в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию рынка. За десять месяцев нынешнего года российский авторынок вырос на 60% и составил 829,5 тыс. новых легковых машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Центробанк на недавнем заседании принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 2 п.п. до 15%. Стоит отметить, что это уже четвертое повышение подряд – к ужесточению политики регулятор перешел в июле 2023 года.

По словам директора департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Екатерины Коновой, ключевая ставка влияет на стоимость привлечения средств для банков. С удорожанием стоимости привлечения банки будут вынуждены увеличить процентные ставки по кредитам. Какой будет прирост ставок зависит от реакции рынка займов на решение ЦБ. Пересмотр ставок по субсидированным тарифам будет зависеть во многом от автомобильных брендов. Если размер субсидии поднимется, то ставки могут остаться на прежнем уровне или подняться незначительно. В целом, в «Росбанк Авто» ожидают повышение стоимости автокредитов на 1 – 2%.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ