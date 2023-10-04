Выдача автокредитов в сентябре выросла в 2 – 2,6 раза

Рынок автокредитования в сентябре 2023 года вырос по сравнению с прошлым годом – как в количественном, так и в денежном выражении. И по новым автомобилям (в 2 раза в штуках и в 2,6 раза в рублях), и по подержанным (на 31% в штуках и на 66% в рублях). Однако по сравнению с предыдущим месяцем (август) ситуация выглядит менее позитивно. Об этом рассказал сегодня во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги сентября 2023 года» исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Комментируя положение дел с автокредитами, эксперт напомнил, что рынок автокредитования как правило идет параллельно самому авторынку. Сегодня много автомобилей продается в кредит (проникновение довольно глубокое), впрочем, в сентябре 2023 года показатели по автокредитованию новых машин были чуть ниже, чем в августе (-1% в штуках, -2% в денежном выражении).

По автокредитованию автомобилей с пробегом сентябрь к августу показал еще большее падение (-10% в штуках, -11% в рублях). Эксперт видит причину в том, что в июле в нашу страну было завезено большое количество автомобилей по параллельному импорту и тот, кто хотел приобрести машину, к осени уже сделал это. А сейчас рынок легковых автомобилей находится на более-менее стабильном уровне или даже немного снижающемся. К тому же выросли утилизационные сборы, снизились возможности по экспорту автомобилей из Японии, по импорту продолжает действовать ограничение для физлиц (физическое лицо может привезти из-за границы для личного пользования не более одного автомобиля в год) – все это влияет на рынок и новых автомобилей, и подержанных.

Тем не менее, по 9 месяцам ситуация выглядит вполне позитивно. За январь – сентябрь 2023 года число выданных автокредитов на новые машины выросло на 73%, а в деньгах – на 98%. Что касается выдачи автокредитов на автомобили с пробегом, то и здесь цифры впечатляют: число выданных автокредитов на подержанные машины в количественном выражении выросло на 70%, а в денежном – на 116%. В рублях динамика заметно больше, потому что цены на автомобили в январе – сентябре продолжали расти, как на рынке новых автомобилей, так и на «вторичке».

Более подробно о состоянии рынка автокредитования вы можете узнать тут.

Фото: АВТОСТАТ