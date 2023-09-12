Минпромторг обновил условия программы льготного лизинга автомобилей

Минпромторг РФ подготовил проект постановления, вносящий изменения в условия программы льготного лизинга автомобилей. В соответствии с вносимыми изменениями, скидка на все электромобили отечественного производства, подпадающие под условия программы льготного лизинга, приводится к единому объему – 25%, но не более 625 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Также проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по договорам лизинга.

Кроме того, положения проекта постановления распространяют действие механизма на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на федеральной автодороге М-11 «Нева» и выпущенные ранее 2023 года (беспилотные тягачи производства ПАО КАМАЗ).

Проектом постановления также будет скорректирован предельный размер субсидии, предоставляемой на приобретение в лизинг седельных тягачей, и уточнен механизм отбора организаций-получателей субсидий.

Как сообщал ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Минпромторг РФ с 8 сентября возобновил программу льготного лизинга автомобилей, которая будет дофинансирована до конца года на 7,8 млрд рублей. По его словам, такой объем позволит дополнительно реализовать около 15 тыс. машин, включая электромобили. Дофинансирование связано с тем, что бюджет программы в 2 млрд рублей, ранее выделенный на текущий год, был исчерпан.

Напомним, программа льготного лизинга распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, а также электромобили Evolute и «Москвич 3e». Льготными условиями лизинга могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юрлица.

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