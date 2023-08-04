Сколько денег потратили россияне за полгода на покупку автомобилей?

Стало известно, какую сумму денег потратили жители РФ на покупку легковых машин в 1 полугодии нынешнего года. Такие данные были озвучены экспертами агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июля 2023 года».

Как выяснилось на покупку новых легковых автомобилей за 6 месяцев у россиян ушло 1 трлн 080 млрд рублей. И это на 28% превышает аналогичный показатель января – июня прошлого года.

Что касается подержанных легковых машин, то за минувшие полгода они обошлись в 2 трлн 679 млрд рублей – на 44% больше, чем в полугодии 2022-го.

Таким образом, общая сумма денег, которую жители нашей страны потратили на покупку автомобилей, составила 3 трлн 759 млрд рублей.

О других ключевых показателях российского авторынка вы можете узнать после просмотра видеозаписи прошедшего онлайн-эфира, которая доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ