Новый справочник средней стоимости запчастей вступает в силу

Новый справочник средней стоимости запчастей, в соответствии с которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступил в силу с 19 октября. Он составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и учитывает ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей. По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), изменение средней стоимости запчастей в нем по сравнению со справочниками от 19 сентября незначительное. При этом совокупный рост средней стоимости запчастей по сравнению с версиями этого справочника, составленными до ухода с рынка ряда автопроизводителей, по-прежнему находится на уровне 29%, сообщает пресс-служба РСА.

«В сентябре звучало множество опасений, что возможность учета цен аналогов оригинальных запчастей приведет к значительному снижению цен в справочниках. Сегодня мы видим, что оно находится в пределах 3%. При этом количество позиций в справочнике, по которым средняя цена сформирована с учетом цен на аналоги, практически не увеличилось, поэтому снижение объясняется главным образом появлением новых каналов поставок запчастей. Справочник, вступивший в силу 19 сентября, дал рост стоимости запчастей, но в пределах тех же 3%. В результате в среднем цены в этом справочнике де-факто вернулись к средним ценам справочника, вступившего в силу 19 июня и показавшего рост стоимости запчастей на 29%. Это полностью соответствует оценке ситуации с ценами на запчасти автомобильными экспертами», – комментирует исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«Сейчас сложилась особенная ситуация. Запчасти для восстановительного ремонта на большинство марок официально не поставляются, а неофициальные каналы за счет непрозрачности и огромного количества посредников делают инфляцию в урегулировании убытков по автострахованию огромной и неконтролируемой. Кроме того, они несут дополнительные риски из-за ненадежности цепочки поставок. Соответственно, рассчитать сейчас справедливый тариф по ОСАГО становится крайне сложно. Достоверной статистики, на которую можно было бы опереться, попросту нет», – пояснил эксперт страхового рынка, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев с 13 сентября расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646 – 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов. Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами.

В Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) считают, что данное решение продолжит заданный курс на либерализацию тарифов ОСАГО и позволит более справедливо устанавливать стоимость «автогражданки» для разных категорий водителей. Так, сегмент такси является наиболее убыточным, стоимость полисов для него не покрывает размер выплат, производимых страховщиками по ДТП с участием таксистов. Соответственно, страховым компаниям приходится возмещать убытки за счет других сегментов водителей, что оказывает негативное влияние на рынок страхования ОСАГО в целом, в том числе усложняет жизнь и добросовестным автовладельцам. Расширение тарифного коридора позволит аккуратным низкоаварийным сегментам не платить за лихачей.

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