Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 13 сентября

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев с 13 сентября будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646 – 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов. Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, сообщает пресс-служба Банка России.

Как отмечается, благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

«Корректировка средней стоимости запчастей, которая отображена в новых справочниках, должна была, в первую очередь, сделать страховые выплаты соразмерными цене ремонта поврежденного автомобиля. Конечно, это повлияет на стоимость ОСАГО, но я думаю, что страховщики будут держать курс на максимальное сдерживание тарифов в первую очередь для добросовестных автовладельцев. Страховое сообщество сейчас отталкивается от потребностей рынка, но эти потребности не могут идти вразрез с интересами клиентов, иначе, очевидно, спрос на страховку упадет, и коэффициент убыточности ОСАГО снова возрастет. Сейчас ключевой фактор – это устойчивость системы и ее способность обеспечивать клиентов страховыми выплатами, которых будет хватать на качественный восстановительный ремонт авто. В этой связи расширение тарифного коридора ОСАГО является эффективным методом поддержания стабильности на рынке ОСАГО», комментирует директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

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