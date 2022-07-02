Эксперты рассказали, как снижение ключевой ставки скажется на стоимости автокредитов

В середине июня Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку до 9,5% - то есть, до уровня, который был до экстренного повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это повлияло на доступность автокредитов, и как процентные ставки по ним будут меняться в дальнейшем.

«Мы изначально прогнозировали скорый откат повышенной ставки к первоначальным значениям и даже, предупреждая его, снизили ставки для клиентов, не дожидаясь действий ЦБ. Что в кредитовании, что в лизинге сейчас наблюдается возврат к прежним ставкам. Напомню, ставки для заемщиков, как правило, складываются из ключевой ставки, к которой прибавляются расходы финансовых организаций на обслуживание заемных средств, риски и норма прибыли. Обычно в сумме это прибавка примерно в 7% к «ключу», – комментирует генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.

По словам заместителя лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александра Потапова, всё больше покупателей вновь рассматривают возможность приобретения авто, в том числе с помощью заемного финансирования. Свою роль сыграли планомерное снижение ставки рефинансирования и стабилизация цен на автомобили как в сегменте новых машин, так и авто с пробегом. Автокредитование на этом фоне оживает, так как ставки по кредитам приближаются к комфортным для россиян значениям. Автомобиль при этом остается для многих россиян весьма крупной покупкой, которую не все готовы осилить без автокредита.

Как говорит управляющий директор Совкомбанка Артем Языков, в части приобретения автомобиля в текущее время основным индикатором для принятия решения клиентом остается размер ежемесячного платежа. Если он комфортен для клиента, то откладывать покупку не стоит, так как неопределенность в сфере автобизнеса продлится еще достаточно продолжительное время. Вместе с этим, вероятность проведения выгодной сделки в текущее время увеличивается, так как дефицит клиентского спроса побуждает автомобильных дилеров в борьбе за трафик предоставлять прямые дисконты.

«Процентные ставки банков по массовым кредитным программам неизменно следуют за ключевой ставкой Центрального Банка. Последние действия ЦБ РФ по снижению ключевой ставки дают участникам рынка возможность для снижения стоимости кредитования конечных покупателей и, с высокой долей вероятности, в ближайшее время (третий квартал) мы увидим ставки по кредитам, максимально приближенные к ставкам, действовавшим в январе/феврале 2022 года, что, конечно же, благоприятно отразится на рынке продаж автомобилей», –резюмирует Артем Языков.

Подробнее о том, насколько госпрограмма льготного автокредитования сможет поддержать российский авторынок в условиях отсутствия поставок и падения спроса на фоне высоких цен, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».