В 2021 году россияне потратили на запчасти для легковых автомобилей 1,8 трлн рублей | АВТОСТАТ

В 2021 году россияне потратили на запчасти для легковых автомобилей 1,8 трлн рублей

0

В 2021 году россияне потратили на запчасти для легковых автомобилей 1,8 трлн рублей

Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России
Все готовые отчёты

За весь прошлый год жители РФ купили чуть более 1 млрд единиц запасных частей на сумму 1 трлн 798 млн рублей. Такие данные содержатся в обновленном отчете «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

По традиции россияне больше всего денег тратят на три группы запчастей – шины, детали подвески и масла. Так, в 2021 году на них пришлось 30% от всей емкости вторичного рынка автомобильных компонентов. В частности, шин для легковых автомобилей было куплено на 228 млрд рублей. На элементы подвески было потрачено 181 млрд рублей. Еще 127 млрд рублей ушло у жителей нашей страны на покупку масел и технических жидкостей.

В 2021 году россияне потратили на запчасти для легковых автомобилей 1,8 трлн рублей

О том, сколько денег потратили автовладельцы на другие группы деталей для легковых машин, можно узнать здесь.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиавтомобильные компонентывторичный рынокёмкость рынкаоригинальные запчастиf&iфинансы

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно