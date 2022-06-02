В 2021 году россияне потратили на запчасти для легковых автомобилей 1,8 трлн рублей

За весь прошлый год жители РФ купили чуть более 1 млрд единиц запасных частей на сумму 1 трлн 798 млн рублей. Такие данные содержатся в обновленном отчете «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

По традиции россияне больше всего денег тратят на три группы запчастей – шины, детали подвески и масла. Так, в 2021 году на них пришлось 30% от всей емкости вторичного рынка автомобильных компонентов. В частности, шин для легковых автомобилей было куплено на 228 млрд рублей. На элементы подвески было потрачено 181 млрд рублей. Еще 127 млрд рублей ушло у жителей нашей страны на покупку масел и технических жидкостей.