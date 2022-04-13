Банк России выступил против повторного использования запчастей по ОСАГО

Банк России выступил против применения б/у запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах. Напомним, ранее Всероссийский союз страховщиков направлял в ЦБ РФ свои предложения по ОСАГО – в частности, предлагалось разрешить в ряде случаев делать ремонт по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей, пишет агентство «Прайм».

«Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения», – подчеркивают в ЦБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступили в силу с 19 марта. Эти справочники были сформированы на основании проведенного исследования стоимостной информации в декабре 2021 года – январе 2022 года и учитывают стоимости запчастей, действовавшие в это время. Поэтому средние стоимости запчастей в них остались практически на прежнем уровне. Это гарантирует сохранение средней стоимости полисов ОСАГО примерно на том же уровне, на котором она находится в последние три года.

Скачки цен на запчасти происходят после формирования справочников и найдут полное отражение в следующей версии справочников. РСА совместно с Банком России уже приступили к работе над новыми справочниками в оперативном режиме. Согласно новому Указанию Центробанка о Единой методике определения стоимости восстановительного ремонта, справочники формируются раз в три месяца, однако ведется работа над тем, чтобы ввести их быстрее. В свою очередь, в РСА рассчитывают на то, что за этот период будут выстроены новые логистические цепочки для поставки запчастей, что позволит избежать их слишком существенного роста.

Какую долю в затратах на содержание автомобилей занимает их страхование, можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».