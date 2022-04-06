Что будет с автокредитами в 2022 году: возможен шоковый сценарий

Современную ситуацию на рынке автокредитования, как и в других направлениях автобизнеса, условно можно разделить на этапы «до 24 февраля» и «после 24 февраля». И вот что касается после – здесь обстоятельства меняются настолько часто, что банкиры, которые раньше обменивались данными только раз в месяц, сегодня испытывают необходимость делать это гораздо чаще. Об этом говорилось сегодня на форуме «FinAuto - 2022».

Сергей Удалов (АВТОСТАТ), давая характеристику современному уровню автокредитования в России, отметил, что выдача кредитов на покупку автомобилей по результатам прошедших с начала года 13 недель упала на 33% (в новых автомобилях), на 10% - в подержанных. Это если брать во внимание количество таких кредитов в штуках. В денежном же выражении речь идет о «минус» 8% - по новым автомобилям и «плюс»23% - по автомобилям с пробегом.

Эксперты агентства просчитали и средний размер автокредита в России за 3 месяца 2022 года. Он составил 1423 рубля - на новый автомобиль, 1013 рублей - на автомобиль с пробегом. Сравнив динамику цен на автомобили с тем, как менялись курсы валют, аналитики признали, что прежние ориентиры на авторынке уже не работают. Так, цены на машины в последние месяцы менялись вне зависимости от мировых валют и, теперь, делая прогнозы, необходимо это учитывать. В новых условиях для банков все же предпочтительнее не сбрасывать со счетов кредитование автомобилей с пробегом, в том числе возрастных. Сегодня на авторынке создано немало инструментов, которые способны помочь в этой работе – калькулятор остаточной стоимости, персональный кредитный рейтинг заемщика и ряд других.

Что касается прогнозов на будущее, другой эксперт, Станислав Сухов (Frank RG), напомнил, что еще до 24 февраля его компания прогнозировала отрицательную динамику в автокредитовании. А с учетом новых реалий она актуализировала свой прогноз и сегодня предполагает три возможных сценария на 2022 год. Первый – шоковый. Он основан на том, что санкции в отношении страны еще более ужесточатся, ЦБ будет вынужден ужесточить свою политику, производство автомобилей будет работать с перебоями и остановками и останется представлен только российскими, корейскими и китайскими брендами и регистрации новых легковых автомобилей упадут на 70%. При таком раскладе Frank RG ожидает снижения автокредитов на 50% - в рублях, на 72% - в штуках.

Мягкий сценарий основан на том, что санкции могут быть частично ослаблены, соответственно ЦБ смягчит свою политику, что отразится на ставках, к производству вернутся те бренды, которые ранее заявили о своих остановках. При таких условиях рынок новых легковых машин упадет только на 35%, но автокредитование все равно уйдет «в минус», хоть и в более щадящем режиме. Так, падение по автокредитам составит 22% (в рублях), 40% в штуках. В базовом же сценарии при сохранении санкций регистрации новых автомобилей падают на 50%, ЦБ плавно смягчает свою политику, производство автомобилей представлено только российскими, корейскими и китайскими брендами. При таких составляющих кредитование снизится только на 35% - в денежном и на 55% - в количественном выражении.

На форуме говорилось о том, что в последние недели заемщики резко сократили свою потребительскую активность, избрав сберегательную тактику поведения. Владимир Шикин (НБКИ) связал тренд как с ростом цен на автомобили и ростом стоимости автокредитов, так и со снижением уровня одобрения заявок со стороны банков (в конце марта этот показатель опустился до 10%), некоторые банки вовсе приостановили свои автокредитные программы. Для банкиров сейчас на первый план выходят два вопроса – как будут меняться доходы клиента (и здесь важен ПДН - показатель долговой нагрузки, отношение платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу заемщика) и как считать стоимость залога, если она постоянно меняется (в работе с кредитами на подержанные автомобили).

Форум «FinAuto - 2022» продолжает свою работу. Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на каналеАвтостат ТВ.