Доля китайских марок в финансовой емкости рынка выросла вдвое

По итогам первых двух месяцев 2022 года на автомобили китайских брендов россияне потратили 41,3 млрд рублей, что составляет 9,7% от всех денег, затраченных на покупку новых легковых машин. Между тем, год назад (в январе – феврале 2021-го) этот показатель составлял 4,6%. Иными словами, доля «китайцев» в финансовой емкости рынка РФ выросла вдвое.

Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ», используя результаты совместных исследований с Банкавто, при подготовке к форуму автобизнеса «FinAuto – 2022. Финансовые инструменты авторынка», который пройдет 6 апреля (подробности и регистрация по ссылке). Причем отдельные доклады здесь будут посвящены именно производителям из КНР.

То, что траты россиян на покупку китайских автомобилей выросли более чем вдвое (за 2 месяца 2021 года – 17,7 млрд рублей), связано как с продолжающимся ростом цен, так и с увеличением их продаж. Так, по итогам января – февраля в России было продано 20 тыс. новых легковых машин китайских марок, что на 86% больше, чем год назад.

А вот о том, как дальше будут вести себя автопроизводители из Китая на российском рынке, как будут развивать свои дилерские сети и какими новинками порадуют жителей нашей страны, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: АвтоСпецЦентр