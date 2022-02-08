В 2021 году на покупку новых автомобилей потрачено более 3 трлн рублей

За весь прошлый год на покупку новых легковых автомобилей жители России потратили 3,05 трлн рублей. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к форуму автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 16 февраля.

Как отмечают эксперты агентства, достигнутый результат оказался на 22% выше уровня 2020 года, став рекордным. Напомним, что предыдущий рекорд по объему потраченных денежных средств был зафиксирован в 2019 году (2,57 трлн рублей). Таким образом, впервые финансовая емкость рынка новых автомобилей преодолела отметку в 3 трлн рублей.

Рост емкости рынка в денежном выражении произошел на фоне роста продаж новых легковых машин (+3%), но ключевым его фактором является увеличение средневзвешенной цены, которая в 2021 году выросла почти на 20%. При этом основной причиной резкого роста цен на автомобили стала их нехватка у дилеров, спровоцированная глобальным дефицитом полупроводников.

Какие еще тенденции происходили на российском рынке в прошлом году и что его ждет в дальнейшем? Об этом и многом другом расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ» (и не только) на форуме автобизнеса «ForAuto – 2022» (подробности и регистрация – по ссылке).

Фото: Suzuki