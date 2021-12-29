В 2021 году средняя цена ОСАГО не изменилась

По итогам 11 месяцев 2021 года средняя цена полиса ОСАГО составила 5581 рубль, что практически в точности совпадает со средней ценой полиса обязательной «автогражданки» за аналогичный период прошлого года – 5559 рублей. Это следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

Совокупные сборы по ОСАГО за период с января по ноябрь 2021 года составили 214,43 млрд рублей – на 7% больше, чем годом ранее (199,82 млрд рублей). При этом за 11 месяцев 2021 года было заключено 38,42 млн договоров обязательной «автогражданки», что также на 7% больше по сравнению с прошлогодним показателем (35,94 млн штук).

За январь-ноябрь 2021 года по ОСАГО было заявлено 1,7 млн штук страховых случаев, что на 12% более, чем годом ранее (1,5 млн штук), а урегулировано – 1,81 млн убытков против 1,64 годом ранее. Совокупное страховое возмещение составило 130,3 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (124,2 млрд рублей).

«На фоне инфляции, которая, по консервативным оценкам, составила за год около 8%, стоимость полиса обязательной «автогражданки» осталась такой же, какой она была год назад. То есть ее размер в реальном денежном выражении с учетом инфляции де-факто снизился как минимум на 8%», – констатирует президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, это стало возможным благодаря начавшейся три года назад реформе по индивидуализации тарифов ОСАГО, а также конкуренции, которая развилась между страховщиками за безубыточных клиентов.

А какую долю в общем объеме расходов на содержание автомобиля занимают затраты на страховку? Во сколько в целом обойдется содержание автомобиля определенной марки и модели? Подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».