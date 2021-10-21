Центробанк предложил расширить тарифный коридор по ОСАГО

Центробанк выступил с предложением дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

Так, для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, троллейбусы и трамваи) – 4,9%, для других категорий транспортных средств, в частности для такси, – 30%, говорится в сообщении регулятора.

С учетом проведенного Банком России анализа планируется пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных – еще до 8%. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше. Кроме того, будет проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов.

Напомним, страховщики применяют индивидуальные тарифы ОСАГО с сентября 2020 года. Средняя премия по легковым автомобилям физических лиц за год, когда тарифный коридор был расширен на 10% вниз и вверх, снизилась на 0,47% относительно августа 2020 года. При этом более чем в два раза (до 36%) увеличилась доля автомобилистов, которые при пролонгации договора сэкономили на ОСАГО более 10%.

Между тем, некоторые эксперты считают, что если очередные совершенствования «автогражданки» на пути дальнейшей индивидуализации будут закреплены законодательно, это повлечет за собой дополнительное повышение тарифов и расширение тарифного коридора в ОСАГО. Границы тарифного коридора в ОСАГО и так находятся под давлением из-за постоянного роста стоимости запчастей и услуг по ремонту автопарка. И даже несмотря на внешние факторы в январе-сентябре 2021-го средняя стоимость договоров ОСАГО не увеличилась и по-прежнему составляет 5551 рубль.

По мнению руководителя проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, само по себе расширение тарифного коридора не плохо и не хорошо. Это вполне нормальный процесс, который может сделать страховку для потребителя как дороже, так и дешевле. Время идет, рискориентированный подход развивается, растут цены на запчасти и комплектующие, необходимые для ремонта, да и цены на автомобили заметно возросли за последний год.

«Поэтому на наш взгляд, такая мера вполне оправдана, но с оговоркой, что осуществлять ее нужно с учетом среднего чека натурального или денежного возмещения для среднего потребителя. Нельзя допускать нарушения баланса интересов и за счет расширения тарифного коридора лишь увеличения прибыли страховщиков, ведь покупать полис потребителя обязывает закон. Раз уж эта услуга для потребителя обязательна, то она должна быть для него прозрачной и комфортной», – подчеркнула Евгения Лазарева.

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