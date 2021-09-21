В России вступила в силу новая методика расчетов по ОСАГО

С 20 сентября в России вступила в силу новая методика расчета возмещения ущерба по ОСАГО. Речь идет о стоимости запчастей по ремонту пострадавших автомобилей - чтобы прекратить возникающие разногласия между потерпевшими и страховыми компаниями, которые гарантируют выплаты. Как правило, споры возникали из-за разной шкалы в оценке стоимости запчастей, необходимых для ремонта.

С одной стороны, закон гарантирует пострадавшей стороне возмещение ущерба, ремонтом или деньгами (когда ремонт невозможен). С другой - существуют проблемы с некачественным ремонтом и с занижением денежных выплат, поскольку справочники, на которые ориентируются страховщики, как правило, далеки от реальных цен на запчасти. Меняются они слишком медленно и соответственно отстают от реальных рыночных цен, а также слабо учитывают региональные особенности.

Согласно новой методике расчетов, которая утверждена Центробанком, теперь решено увеличить количество справочников, по которым рассчитывается возмещение убытков. Как удалось выяснить корреспондентам «Газеты.ру», вместо единого реестра стоимости запчастей теперь в каждом регионе будет составляться свой, который станет ориентиром при назначении компенсаций. Марки автомобилей, запчасти для которых будут оценены в таблицах, будут выделены более четко. В регионах будут введены специальные коэффициенты.

В справочниках, как и раньше, будут указывать усредненные цены, высчитываемые по сложной формуле - с учетом минимальной цены на оригинальные запчасти, а также медианных (половина цен ниже этого значения, половина выше) цен на «неоригинал». Но обновлять такие справочники теперь обещают чаще - с учетом растущих цен на запчасти.

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