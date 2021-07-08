За 6 месяцев заключено почти 10 млн электронных полисов ОСАГО

В первом полугодии 2021 года заключено 9,9 млн электронных полисов ОСАГО. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет более 50% от всех заключенных за полугодие договоров обязательной «автогражданки». Об этом сообщает пресс-релиз Российского союза автостраховщиков. Отметим, что ситуацию, когда каждый второй из полученных полисов оформлялся через электронные сервисы, страховщики наблюдали уже в течение последних двух лет.

«Мы видим, что заключение договоров ОСАГО онлайн продолжает демонстрировать бурный рост, - комментируя полученные цифры, сказал президент РСА Игорь Юргенс. - Во многом спрос на электронные полисы подхлестнула пандемия. Но и страховщики оказались готовы: своевременно запущенная АИС ОСАГО 2.0 существенно повысила защиту от мошеннических сделок, которые больше всего тормозили развитие электронных продаж ОСАГО...».

В ТОП-5 регионов-лидеров первого полугодия по числу е-договоров ОСАГО вошли: Москва (956,1 тыс. шт.), Московская область (538,7 тыс.), Свердловская область (372,7 тыс.), Санкт-Петербург (313,8 тыс.) и Краснодарский край (276,9 тыс.).

Напомним, что, согласно решению депутатов Госдумы, ОСАГО сейчас «отвязали» от получения диагностической карты и продлили для автовладельцев-частников отсрочку по прохождению техосмотров до 1 марта 2022 года. Кроме того, совсем недавно банк России обновил методику определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО. Документ вступит в силу 20 сентября 2021 года. Новая методика призвана сделать механизм определения стоимости ремонта по ОСАГО более прозрачным для автовладельцев.

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