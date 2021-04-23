Главная премьера «FinAuto-2021»: e-ОСАГО в дилерском центре - электронные полисы становятся доступными для автодилеров

21 апреля в рамках форума «FinAuto-2021», посвященного финансовым инструментам авторынка, прошла презентация нового продукта компании eCredit.

На базе кредитной платформы, которая была запущена на российском авторынке в 2016 году, сегодня разработчики создали удобный функционал, позволяющий автодилерам работать не только с кредитами, но и с ОСАГО и КАСКО, получая от этого дополнительную прибыль.

Для сравнения, раньше было: сложные интерфейсы, двойной ввод данных, необходимость формировать бумажное досье и затем длительные сверки со страховыми компаниями. Сейчас - удобный интуитивный интерфейс, электронные полисы, нет горы бумаг при оформлении с возможностью оплаты полиса в кассу дилера. На данный момент в процессе уже задействованы 11 страховых компаний, в том числе Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Совкомбанк Страхование, Абсолют Страхование, Зетта Страхование.

Новый функционал принципиально отличается от того, что есть на рынке. eCredit отказался от разделения платформы на разные модули, считая, что должен быть один интерфейс, в котором человек может продавать абсолютно любые F&I-продукты. Второй задачей компании было - разработать интерфейсы для людей. Простые, легкие, доступные. У руководителя компании eCredit Кирилла Ларина есть любимый собирательный образ - некая Маша Чашкина, которая пришла из колледжа работать в дилерский центр, и она должна ровно за 5 минут интуитивно понять, куда кликать, чтобы выпустить ОСАГО, КАСКО, рассчитать кредит и так далее.

Задача eCredit - предоставить ей такую возможность и помочь быстрее войти в процесс работы. Менеджеру, продающему автомобили, не нужно быть ходячей энциклопедией и держать в голове все меняющиеся условия по кредитам и страховкам. Еще один аргумент за новый продукт – сотрудникам ДЦ больше не нужно заполнять бланки строгой отчетности и клиентские досье, которые дилеры собирают, а страховые компании проверяют...

«Лет пять назад мы с другими страховыми компаниями уже прорабатывали процесс отказа от бланков строгой отчетности по добровольным видам страхования, - говорит Елена Сафонова (Ренессанс Страхование). - Но тогда и законодательная база была еще не готова, и регуляторные вопросы еще не были все устранены. Для страховщика ответ очевиден: однозначно мы должны переходить в цифру. Бланки учета - это достаточно большой вес в операционных расходах, а любой здоровый бизнес бесконечно думает о том, как сокращать расходы. Поэтому, если говорить о дилерах - они все тоже готовы. Возможно, на данный момент для них это не приоритетная задача, но думаю, что очень скоро настанет день, когда менеджеры, которые мучаются, работая с бланками, заживут совсем по-новому и забудут и о «18 личных кабинетах», и о правилах учета…».