FinAuto-2021: до открытия - всего 2 дня!

21 апреля в Москве открывается форум «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка», который проведет агентство «АВТОСТАТ».

Главная тема: «рынок продавца» автомобилей в обозримом будущем закончится и непременно встанет вопрос: как продавать, а главное – кому? Изменения в автомобильном мире коснулись всех, без исключения, сегментов транспорта в России и всех участников рынка. И продолжают происходить. Поэтому к разговору приглашены представители банков и страховых компаний, кредитных и лизинговых организаций, свои новые финансовые инструменты на форуме представят IT-специалисты.

Конечно, будет много аналитики, и это уже традиция организатора: к таким встречам аналитическое агентство «АВТОСТАТ» всегда готовит мощный блок цифровых данных по автомобильному и финансовому рынку в целом, а также по сегментарным его направлениям - в частности. Не будет исключением и этот год. Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов выступит с обширным обзором по рынку автокредитования (динамика, структура, тенденции), а лучшие эксперты рынка поделятся своими знаниями и практическим опытом.

В форуме также принимают участие дилеры и дистрибьюторы. Для них и финансового сектора рынка предусмотрены две интереснейшие дискуссии, призванные помочь разным участникам процесса автокредитования понять друг друга, уточнить свои роли, чтобы улучшить взаимодействие в текущий период и дальше, уже в постковидном мире.

Программу «FinAuto-2021» вы можете посмотреть здесь.

Предусмотрено два варианта участия - очное и онлайн. В подарок участникам - исследование агентства «АВТОСТАТ» - «Финансовая емкость автомобильного рынка РФ». В конце дня для офлайн-участников будет организовано неформальное общение, коктейль-фуршет, в это же время пройдет премия «FinAuto-2021».

Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь.