Льготные автокредиты могут вернуться в мае

Правительство планирует дополнительно направить порядка 5 млрд рублей на программу льготного автокредитования, которая была приостановлена в середине февраля из-за исчерпания выделенного ранее бюджета в 8,9 млрд рублей.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, сбор заявок от банков на участие в программе льготного автокредитования уже начался и заканчивается 27 мая. Это значит, что госпрограмма может быть возобновлена в июне, но банки на свой риск могут начать выдавать кредиты и ранее. Вероятно, к этому моменту будет окончательно одобрено решение о росте утильсбора на легковые автомобили на 25% – именно за счет него в правительстве хотели найти дополнительные средства на поддержку спроса. В Минпромторге полагают, что теперь средств на льготные автокредиты хватит до конца года, но, судя по историческим данным, речь может идти скорее о нескольких месяцах.

В РГС-банке также отмечают, что планируется введение еще одной категории граждан, которые смогут претендовать на льготные автокредиты. В Минпромторге не комментируют новые параметры и объемы финансирования.

Напомним, в рамках программы льготного кредитования доступны автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему действуют для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели KIA Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине февраля выделенные на реализацию программы льготного автокредитования оказались исчерпаны, в связи с чем банки приостановили выдачу льготных автокредитов. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России с помощью государственных программ стимулирования спроса было продано более 42,5 тыс. автомобилей. Из них около 35,4 тыс. машин удалось реализовать по программе льготного автокредитования, остальные 7,1 тыс. автомобилей – по программе льготного лизинга.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля.