В январе продано 1,3 млн полисов е-ОСАГО

В январе 2021 года заключено 1,3 млн штук электронных полисов ОСАГО, что практически соответствует уровню прошлого года. Доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Мы видим, что определенное насыщение по количеству приобретаемых автовладельцами онлайн-полисов ОСАГО произошло – уже два года доля водителей, приобретающих обязательную “автогражданку” онлайн составляет примерно половину от всех российских автолюбителей. Такая доля е-полисов говорит об удобстве сервиса их покупки. Следующий логичный шаг – сделать не менее удобный сервис онлайн урегулирования убытков», – зявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, с этой целью РСА разработал SDK-модуль, с помощью которого страховщики смогут интегрировать возможность фотофиксации и извещения о ДТП в свои мобильные приложения. А автовладельцам это даст возможность использовать мобильные приложения своих страховых компаний для урегулирования по ОСАГО.