В январе продано 1,3 млн полисов е-ОСАГО | АВТОСТАТ

В январе продано 1,3 млн полисов е-ОСАГО

1510

ОСАГО 4

В январе 2021 года заключено 1,3 млн штук электронных полисов ОСАГО, что практически соответствует уровню прошлого года. Доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Мы видим, что определенное насыщение по количеству приобретаемых автовладельцами онлайн-полисов ОСАГО произошло – уже два года доля водителей, приобретающих обязательную “автогражданку” онлайн составляет примерно половину от всех российских автолюбителей. Такая доля е-полисов говорит об удобстве сервиса их покупки. Следующий логичный шаг – сделать не  менее удобный сервис онлайн урегулирования убытков», – зявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, с этой целью РСА разработал SDK-модуль, с помощью которого страховщики смогут  интегрировать возможность фотофиксации и извещения о ДТП в свои мобильные приложения. А автовладельцам это даст возможность использовать мобильные приложения своих страховых компаний для урегулирования по ОСАГО.

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: автострахованиеосагоf&iфинансы

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно