В 2020 году россияне купили автомобилей с пробегом на 3 трлн рублей

Если новых легковых автомобилей в прошлом году было куплено на 2,5 трлн рублей, то на подержанные ушло еще больше - 2 трлн 940 млрд рублей. И это на 12% выше аналогичного результата 2019 года. Такие данные привел директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков на пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка - 2020» (запись доступна на канале «Автостат ТВ»).

Также он отметил, что на массовый сегмент пришлось 74% всей емкости вторичного рынка, или 2 трлн 170 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Соответственно оставшиеся 26%, или 770 млрд рублей - это то, сколько жители нашей страны заплатили за премиальные автомобили с пробегом. При этом данный показатель за год вырос на 17%.

Эксперт объясняет увеличение емкости вторичного рынка как ростом числа покупок подержанных машин, так и выросшей средневзвешенной ценой (+10%).

Больше информации об авторынке - не только итоги, но и прогнозы - будут озвучены на форуме автобизнеса «ForAuto - 2021», который пройдет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация - здесь).

Фото: АВТОСТАТ