Доля е-ОСАГО в 2020 году достигла 50%

По итогам 2020 года в России было продано 17,8 млн полисов электронного ОСАГО. Таким образом, доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», а число проданных электронных полисов ОСАГО осталось практически на уровне 2019 года. Это следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Год, ознаменовавшийся пандемией и ограничениями на свободное перемещение людей, показал, что е-ОСАГО - удобный и востребованный автовладельцами продукт. Отмечу также, что при большом количестве продаваемых полисов е-ОСАГО число жалоб на проблемы с их покупкой минимально. Сейчас мы выходим на следующий уровень - в следующем году планируется переход на онлайн урегулирование убытков. Мы видим, что запрос на различные онлайн-сервисы растёт: например, благодаря приложению “ДТП. Европротокол”, в начале 2020 года у нас была 1 тысяча электронных фотофиксаций ДТП в месяц, а в конце 2020 года - уже 3,5 тысячи», - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, страховщики активно развивают мобильные приложения и на 2021 год наметили электронное урегулирование убытков. Таким образом, страховое сообщество подготовлено к следующему шагу - помимо электронных продаж, станет возможно получить весь спектр услуг в онлайн режиме. Соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены, а также со стороны РСА создан SDK-модуль.

SDK-модуль будет использован для того, чтобы обеспечить пользователям бесшовную связку с сервисом «Госуслуги». Страховщики с помощью SDK-модуля смогут интегрировать возможность фотофиксации и извещения о ДТП в свои мобильные приложения. А автовладельцам это даст возможность использовать мобильные приложения своих страховых компаний для урегулирования по ОСАГО.

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