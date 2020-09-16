РСА актуализировал справочники средней стоимости

Президиумом Российского Союза Автостраховщиков приняты новые справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Актуализированные справочники будут введены в действие с 20 сентября 2020 года и будут применяться для расчета размера страхового возмещения по ДТП, которые произойдут начиная с 20 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба РСА, стоимость запчастей в среднем возросла на 23%. Этот показатель вычислен после анализа в актуализированных справочниках стоимости наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических регионов. Это говорит о том, что средняя выплата по новым справочникам также вырастет.

Как подчеркнул президент РСА Игорь Юргенс, ценовые показатели в актуализированных справочниках, отражают текущую, все еще нестабильную ситуацию на рынке запасных частей, возникшую после введения ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом, последствия которых продолжают оказывать влияние на экономику.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первое полугодие 2020 года средняя премия по ОСАГО осталась практически на том же уровне, что и годом ранее и составила 5398 рублей. При этом средняя выплата продолжила расти, увеличившись за этот же период на 5,2%, с 66746 до 70227 рублей.

Количество заключенных договоров за первое полугодие 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,3%, с 19,38 до 19,13 млн штук. В результате на 0,7% снизились и общие сборы по ОСАГО: с 103,95 до 103,26 млрд рублей. Также из-за карантинных ограничений, вызвавших уменьшение интенсивности дорожного движения и количества ДТП, снизилось и количество заявленных и урегулированных страховых случаев. Количество заявленных убытков снизилось на 18,5%, с 1,14 до 0,93 млн штук, количество урегулированных – на 10,9%, с 1,11 до 0,99 млн штук. По этой же причине на 6,2% уменьшилась общая сумма выплат –с 74,2 до 69,58 млрд рублей.

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