Сборы страховщиков автокаско в 1 полугодии сократились на 3,5%

Сборы страховщиков по договорам автокаско снизились на 3,5% в первом полугодии 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года и составили 75,5 млрд рублей, следует из анализа статистики ЦБ РФ. Количество заключенных договоров автокаско в этот период увеличилось на 9,3% и превысило 2,4 млн. Одновременно показатель средней премии снизился на 11,7% по сравнению с тем же показателем годом ранее - до 31 тыс. рублей, пишет агентство "Финмаркет".

На долю премий, поступивших по договорам страхования с физическими лицами, пришлось 62,0% общих сборов по автокаско, на долю премий по договорам с юридическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, - 38,0%.

Выплаты по автокаско по итогам первого полугодия 2020 года уменьшились на 2,2% - до 45 млрд рублей. Автостраховщики за это время урегулировали 420,3 тыс. страховых случаев, что меньше показателя предыдущего года на 8,5%. Средняя выплата в сегменте за период оказалась на уровне 107,1 тыс. рублей, увеличившись на 6,9%.

Уровень выплат по итогам первого полугодия 2020 года сложился в автокаско в размере 59,6%, тогда как годом ранее он составлял 58,8% (показатель уровня выплат рассчитан как отношение премий к выплатам за период без учета расходов на ведение дел - прим. ИФ).

На долю десятки лидеров по объему сборов в автокаско пришлось 88,0% от общероссийских сборов по этой линии бизнеса, в аналогичном периоде 2019 года показатель составлял 86,9%, концентрация сегмента увеличилась.

В составе десятки лидеров в рассматриваемый период текущего года 5 компаний демонстрировали отрицательную динамику по сбору премий и 5 компаний -положительную. Значительнее всего среди топ-10 объем премий увеличился у АО "Группа Ренессанс Страхование" - на 11,5% (компания "АльфаСтрахование" вплотную приблизилась к лидеру по росту премий в автокаско с приростом показателя в 11%). Самую глубокую отрицательную динамику (снижение премий на 14,2%) продемонстрировал "Росгосстрах". У компании "СОГАЗ" быстрее других участников группы рос показатель объема выплат, увеличение составило 23% за первое полугодие. При этом уровень выплат в автокаско у "СОГАЗа" остается самым низким по десятке - 45,7% (по сравнению с общим уровнем выплат по группе 59,4% по автокаско за полугодие, годом ранее у "СОГАЗа" этот показатель был 37,5%). В то же время "Росгосстрах" демонстрировал снижение объема выплат по автокаско на 25%. Этот позволило компании снизить показатель уровня выплат до 73,8% c 84,9% годом ранее.

Лидером сектора страхования автокаско по итогам первого полугодия 2020 года стал "Ингосстрах". Его рыночная доля в рассматриваемом периоде была на уровне 17,5% (годом ранее она составляла 18,5%). Объем премий, собранных компанией, за период снизился на 8,5% и составил 13,2 млрд рублей.

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