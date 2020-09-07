Вступило в силу Указание ЦБ о новом порядке тарификации в ОСАГО

С 5 сентября вступило в силу Указание ЦБ о тарифах ОСАГО, которое определяет порядок применения новых тарифов по ОСАГО и позволяет страховщикам применять тарифные факторы, характеризующие вероятность наступления страхового случая. Использование новой системы расчета тарифов даст страховщикам инструменты для снижения цены полиса обязательной “автогражданки” для аккуратных автовладельцев и усилит конкуренцию на рынке, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Тариф ОСАГО складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. Указание Банка России, принятое в связи со вступлением в силу с 24 августа поправок к закону об ОСАГО, расширяет перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика. При этом базовый тариф, по-прежнему, будет определяться в пределах тарифного коридора, который для автомобилей физлиц будет находиться в диапазоне от 2471 рублей до 5436 рублей.

Если до вступления в силу поправок страховщик при определении базовой ставки внутри тарифного коридора мог принимать во внимание только категорию и назначение ТС в привязке к территории, то теперь он сможет использовать тарифные факторы, индивидуализирующие цену страховки для каждого автовладельца. Одновременно Банк России снизил территориальные коэффициенты более, чем в 180 населенных пунктах РФ.

“Какие именно тарифные факторы будут использоваться, будет решать каждая конкретная страховая компания исходя из своей накопленной статистики. Вероятно, многие страховщики будут использовать опыт каско, показывающий, что убыточность того или иного автовладельца может быть связана, например, с его кредитной историей, с тем, спортивный он автомобиль предпочитает или “семейный” и т.п. При этом за безаварийных автовладельцев между страховщиками развернется нешуточная борьба, как это уже давно происходит в каско”, - отметил Игорь Юргенс.

Он подчеркнул, что сами принятые поправки к закону об ОСАГО и новое Указание Банка России не приведут к увеличению средней стоимости ОСАГО. “Однако на фоне кризиса из-за коронавируса мы видим существенный рост стоимости запчастей. Это на данный момент самый существенный фактор, который давит на тарифы по ОСАГО”, - сказал президент РСА.

Страховщики должны будут опубликовать применяемые им тарифные факторы на своих сайтах. Банк России обнародовал также перечень факторов, которые страховые компании использовать не смогут. Это национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям, общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.