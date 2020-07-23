На рынке автолизинга появится новый игрок

Компания «Эволюция», близкая к концерну «Россиум» и группе компаний «Регион», займется автолизингом. Гендиректором компании стал бывший руководитель ЛК «Каркаде» Олег Заглядин, и вслед за ним может прийти бывшая команда «Каркаде» – одного из лидеров сегмента.

Основным направлением деятельности «Эволюции» будет работа с дилерскими центрами, пишет газета «Коммерсант». В свою очередь, «Регион-лизинг» также продолжит работу с автолизингом, но ориентируясь на бизнес-сегмент. У команды «Каркаде» есть хорошие компетенции по налаживанию связей с дилерскими центрами, полагает топ-менеджер одного из конкурентов компании, но завоевывать рынок, по его мнению, будет довольно сложно. Кризисные явления в отрасли и высокая конкуренция могут потребовать существенных капитальных вложений в развитие, полагают участники рынка.

Впрочем, положительная динамика на рынке лизинга сохраняется уже несколько лет. И это несмотря на то, что популяризацией лизинга никто не занимается, и количество компаний, которые обращаются за этим видом кредита, катастрофически мало, рассказал в рамках онлайн-форума «FinAuto – 2020: финансовые инструменты авторынка. Кредитование. Страхование. Лизинг» начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК «ВТБ Лизинг» Вячеслав Михайлов. В свою очередь, директор по развитию бизнеса компании «Газпромбанк Автолизинг» Артем Кохтачёв отмечает, что доля проникновения автолизинга пока еще мала, а преимущества – достаточно весомы. Такая форма владения автомобилем позволяет не привлекать операционные средства компании, получить ценовую поддержку от импортеров, сэкономить на налогах (НДС, налог на прибыль) и воспользоваться госсубсидиями.

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