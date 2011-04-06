Ford делает спецпредложение по сервисным услугам и аксессуарам

Российские дилеры Ford начали «Весенне-летнюю кампанию» по сервисным услугам и аксессуарам. С 1 апреля до 31 июля 2011 года владельцы автомобилей Ford смогут воспользоваться сервисными предложениями и приобрести широкий спектр аксессуаров по специальным ценам, которые помогут подготовиться к летнему сезону, увлекательным поездкам и активному отдыху.

В период действия кампании клиенты Ford могут воспользоваться четырьмя подарочными купонами. Купон «Бюджетный сервис» предназначен для владельцев автомобилей Ford старше двух лет. Он дает 15% скидку на стандартное техническое обслуживание и бесплатную регистрацию в программе «Ford помощь на дороге». Купон «Маслянный сервис» – это право на замену масляного фильтра, масла Ford Formula-F 5W30 и интерактивную приемку для автомобилей старше двух лет по специальной цене от 1900 рублей. Купон «Комплексный осмотр» – это возможность продиагностировать автомобиль по специальной цене – 1500 рублей. Осмотр включает основные операции. Последний купон предоставляет 10% скидку на новые виды контрактов программы «FordСервисКонтракт», которая до 5 лет позволит сохранить большинство преимуществ гарантийного обслуживания.

В новом сезоне Ford также предлагает своим клиентам воспользоваться новыми услугами: FordСтрахование и «Ford помощь на дорогах». FordСтрахование – это КАСКО по выгодным ценам под брендом Ford, с множеством преимуществ, включая ускоренное одобрение ремонта у официального дилера. Предложение предназначено как для новых, так и для подержанных автомобилей Ford. «Ford помощь на дорогах» – это квалифицированная техническая помощь, предоставляемая при неисправности автомобиля, возможная эвакуация и последующий ремонт при ДТП или других чрезвычайных ситуациях. Регистрация в программе предоставляется бесплатно для всех владельцев автомобилей Ford при прохождении ТО у официального дилера компании.