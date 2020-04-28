Новые условия госпрограммы льготного автокредитования должны заработать в мае

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который предусматривает ряд изменений условий реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ожидается, что новые условия программы заработают уже в мае, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Минпромторга РФ.

В частности, предлагается распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей. Также предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей – это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек.

«Говоря об увеличении финансирования, согласно поручению президента РФ Владимира Путина планируется дополнительно направить на реализацию программы льготного автокредитования 7 млрд рублей. Итого бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составит 17,5 млрд рублей и позволит в 2020 году реализовать в кредит на льготных условиях свыше 150 тыс. легковых автомобилей», – заявили в Минпромторге РФ.

По данным ведомства, с начала 2020 года реализовано уже более 37,2 тыс. автомобилей. Наиболее востребованными марками являются бюджетные LADA, KIA и Hyundai – на их долю приходится свыше 80% всех реализованных автомобилей.

«Мы неоднократно заявляли, что программы стимулирования спроса, ориентированные на автомобили ценой до 1 млн рублей, в последнее время практически не оказывали поддержки рынку ввиду того, что распространялись на очень ограниченный спектр моделей. Необходимость расширения ценового лимита для автомобилей-участников программы назрела давно, и мы ее поддерживаем. Более того, из-за постепенного повышения цен на автомобили уже уместно ставить вопрос о ее дальнейшем расширении, чтобы в программу были включены автомобили в ценовом диапазоне 1,5 – 2 млн рублей», – говорит директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

В свою очередь, директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич отмечает, что увеличение стоимости до 1,5 млн рублей – важный шаг, но большего эффекта удалось бы достичь при расширении перечня автомобилей. Для этого Минпромторгу, возможно, стоит пересмотреть требования по набору количества баллов локализации, позволяющих включать автомобили в перечень разрешенных.