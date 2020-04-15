Автомобили Jeep доступны в кредит с отсрочкой платежей

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Компания FCA Rus запускает программу финансовой поддержки, в рамках которой будущий клиент может быть освобожден от кредитного платежа сроком до 60 дней. Финансовым партнером в рамках данной программы выступает Русфинанс Банк с опциями «Удачное начало» или «60 дней без платежей», сообщает пресс-служба FCA Rus.

Сервис «Удачное начало» имеет расширенный инструментарий, с возможностью гибко управлять своим бюджетом. Кроме того, обязательства по внесению платежа наступают только на третий месяц использования кредита. Срок кредита составляет от 1 до 3 лет. Данная услуга является бесплатной для покупателей автомобиля Jeep. Заявку на автокредит можно оформить онлайн, не посещая отделения банка, одобрение кредита также проходит онлайн.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Jeep реализовали 449 внедорожников, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году в России начнутся продажи обновленного Jeep Wrangler, а также спецверсии этого внедорожника. Также возможно появление кроссовера Compass с новым мотором и пикапа Gladiator. Впрочем, последний сможет добраться до нашей страны лишь в конце следующего года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».