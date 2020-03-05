Suzuki Vitara и SX4 доступны в кредит по сниженной ставке

Компания «Сузуки Мотор Рус» запустила новую финансовую программу в партнерстве с Русфинанс Банком. Теперь клиенты могут приобрести автомобили Suzuki Vitara и SX4 по сниженной ставке и получить дополнительную скидку по трейд-ин, сообщает пресс-служба японской марки.

Согласно условиям новой программы, для владельцев Suzuki, сдающих автомобиль официальному дилеру в зачет стоимости новых Vitara или SX4, кредитная ставка начинается от 7% годовых , для новых клиентов – от 7,5%. Кредит доступен на срок от 2 до 7 лет. Дополнительная скидка по трейд-ин может достигать 160 тыс. рублей.

Также Русфинанс Банк предлагает единую ставку от 12,8% годовых на все модели японского бренда, при этом клиентам доступна скидка от стоимости автомобиля. Срок кредитного договора составляет от 2 до 5 лет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Suzuki реализовали 621 автомобиль – это в 2,9 раза больше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1142 машины, что в 3,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Suzuki в феврале остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 408 экземпляров (рост в 3,4 раза). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличилась в 2,3 раза до 170 автомобилей. Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 43 покупателя, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем годичной давности.

Полный список дилеров Suzuki (и не только Suzuki) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».