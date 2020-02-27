Российские водители рассказали, что они думают об автостраховании

Приобретение ОСАГО и КАСКО нередко сопровождается навязыванием дополнительных услуг и даже подделкой полисов. Проект Авто Mail.ru выяснил у российских автолюбителей, сколько они тратят на страхование, почему приобретают полисы и с какими сложностями им приходилось сталкиваться.

Согласно данным опроса, большинство (94%) автолюбителей приобретают ОСАГО. Остальные же полагают, что цена на «автогражданку» завышена и дешевле заплатить штраф, а кто-то уверен, что покупка ОСАГО – это выброшенные деньги.

Те, кто придерживается правил и покупает ОСАГО, мотивируют это уверенностью, что их ответственность застрахована и им не придется платить в случае аварии – так ответили 45%. Еще 40% признались, что просто соблюдают закон. Половина законопослушных граждан (49%) тратит на полисы от 5 тысяч до 10 тыс. рублей, еще треть (35%) укладывается в сумму до 5 тысяч. У оставшихся 11% расходы превышают 10 тыс. рублей.

Что касается покупки каско, то только 22% российских автолюбителей приобретают полисы. Из них 44% выбирают полное покрытие, но полис с франшизой, еще 39% – полное покрытие, но полис без франшизы, оставшиеся предпочитают базовый пакет с защитой от угона и полной гибели машины.

При этом 31% тратит на каско от 30 тысяч до 50 тыс. рублей, 23% – от 50 тысяч до 100 тыс. рублей. В сумму до 30 тысяч укладываются 40%. Больше половины (58%) автолюбителей объясняет покупку каско выгодой – по их словам, ремонт обойдется гораздо дороже полиса. Интересно, что три четверти тех, кто не приобретает страховку, жалуются на слишком высокую стоимость (72%), а 19% уверены, что им хватает ОСАГО.

Основным критерием выбора страховой компании опрошенные назвали предложение низкой стоимости полиса. Кроме того, 65% опрошенных хотели бы, что и ОСАГО, и каско стоили дешевле, еще 23% настаивают на повышении цены полисов для злостных нарушителей. Опрошенные также поделились негативных опытом взаимодействия со страховыми компаниями. С навязыванием услуг сталкивались 28%, 10% отказывали в продаже ОСАГО.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,8% – с 5688 до 5529 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в январе снизилась на 2,13%, с 5574 до 5455 рублей. Средняя выплата, напротив, вновь выросла на 3,7% – с 65580 до 67990 рублей, гласят данные Российского союза автостраховщиков.

Как отмечается, одновременно со снижением средней премии выросло количество заключенных по ОСАГО договоров – рост составил 2,8%, с 2,43 до 2,49 млн штук. Сумма начисленных премий за этот же период незначительно сократилась – с 13,803 до 13,790 млрд рублей. Количество заявленных убытков снизилось на 13,8% – с 211,4 тыс. до 182,3 тыс. штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 2,8% – с 11,05 до 11,36 млрд рублей.

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» – вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать» – теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва. За год, прошедший с начала реформы, средняя цена полиса ОСАГО уже снизилась на 5%.

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