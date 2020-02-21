Средняя премия по ОСАГО продолжила снижаться в 2020 году

В январе 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,8% - с 5688 до 5529 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в январе снизилась на 2,13%, с 5574 до 5455 рублей. Средняя выплата, напротив, вновь выросла на 3,7% - с 65580 до 67990 рублей, гласят данные Российского союза автостраховщиков.

Как отмечается, одновременно со снижением средней премии выросло количество заключенных по ОСАГО договоров - рост составил 2,8%, с 2,43 до 2,49 млн штук. Сумма начисленных премий за этот же период незначительно сократилась - с 13,803 до 13,790 млрд рублей. Количество заявленных убытков снизилось на 13,8% - с 211,4 тыс. до 182,3 тыс. штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 2,8% - с 11,05 до 11,36 млрд рублей.

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной "автогражданке" был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж" - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал "сгорать" - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва. За год, прошедший с начала реформы, средняя цена полиса ОСАГО уже снизилась на 5%.