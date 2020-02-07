Средний размер автокредита в РФ – примерно 790 тыс. рублей

В 2019 году средний размер автокредита в России составил 787,2 тыс. рублей. Это на 6,4% выше результата годичной давности (739,8 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам исследования данных 4000 кредиторов.

Учитывая тот факт, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году достигла 1 556,2 тыс. рублей, получается, что средний размер автокредита равен 50,6% от этой суммы. При этом год назад данный показатель составлял 51,4% от средней цены автомобиля (1 438,6 тыс. руб.).

Наибольший средний размер автокредита зафиксирован в Москве (1 145,6 тыс. руб.). В остальных субъектах РФ он оказывается ниже отметки в 1 млн рублей. Так, в Подмосковье этот показатель составляет 980,9 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 962,3 тыс. рублей. Из нестоличных регионов в этом плане лидирует Краснодарский край (891 тыс. руб.), от которого немного отстает Ханты-Мансийский АО – Югра (881,5 тыс. руб.).

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