Чистая прибыль автостраховщиков по ОСАГО в 2019 году может составить около 18 млрд рублей

Прогнозный показатель чистой прибыли, которую страховщики ОСАГО могут получить по итогам 2019 года, составляет около 18 млрд рублей. Такой прогноз сделал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, напомнив, что показатель чистой прибыли по всему страховому рынку по итогам девяти месяцев 2019 года, согласно данным ЦБ РФ, составил 150,4 млрд рублей. Он вырос по сравнению с тем же периодом 2018 года на 10%, пишет агентство "Финмаркет".

И.Юргенс предположил, что "совокупные сборы страховщиков по итогам 2019 года окажутся на уровне не ниже 1,4 трлн рублей - то есть, примерно на уровне сборов прошлого года".

Согласно данным ЦБ, за девять месяцев этого года совокупные сборы страховщиков оказались на уровне 1,1 трлн. рублей. При этом сборы по ОСАГО за девять месяцев снизились на 6,7%, а выплаты выросли на 1,7%.

Как пояснил "Интерфаксу" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, "приведенный главой РСА показатель чистой прибыли по операциям ОСАГО за 2019 год является расчетным. Кроме того, он точно не учитывает выплат, которые могут добавиться к общерыночным по ОСАГО по решению судов, имеются в виду споры по страховым событиям, относящимся к периоду 2019 года". Таким образом, отметил Е.Уфимцев, оценка показателя может быть снижена по истечении четвертого квартала 2019 года.

Темпы роста прибыли страховых компаний в этом году резко снизились. В 2018 году чистая прибыль всего страхового рынка составила более 164 млрд рублей, увеличившись на 96,3% по сравнению с предыдущим годом. Как пояснили в РСА, "следует ожидать, что прибыль в сегменте ОСАГО как в прошлом, так и в текущем году будет составлять около 10% от общего показателя чистой прибыли".

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать» - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.