АВТОСТАТ | Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО на 30%

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО на 30%

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Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО на 30%

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей
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Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Об этом газете «Известия» сообщили в Российском союзе страховщиков (РСА).

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о «либерализации» ОСАГО. Он предусматривает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД) – превышение скорости более чем на 60 км/ч, езда за рулем в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет – и сохранить коэффициенты за регион регистрации водителя. Как заявили в пресс-службе РСА, сейчас обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз.

В свою очередь, заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров во время своего выступления в ГосДуме сегодня заявил, что никакого повышения на 30% после принятия закона не будет. По его словам, индивидуализация тарифа и расширении тарифного коридора помогут оздоровить рынок.

Напомним, реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО стартовала в январе 2019 года. Банк России расширил тарифный коридор на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» – вместо четырех градаций возраста и стажа он сейчас содержит 58 степеней. Перед этими изменениями ряд экспертов высказывали опасения, что расширение тарифного коридора приведет к росту цен. Однако, согласно данным РСА, за 11 месяцев 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,1%. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась на 3,45%.

Как считает президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс, тариф должен складываться из тех рисков, которые граждане создают на дороге. «Сейчас у нас аварийные водители и нарушители платят за полис столько же, сколько аккуратные автовладельцы. То есть хорошие водители, которых у нас более 80 процентов, субсидируют плохих», – отметил он.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автострахование осаго реформа осаго f&i финансы

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