Продолжение реформы ОСАГО отложат минимум на полгода

Реформа ОСАГО будет продолжена, ее второй этап будет отсрочен минимум на 6 месяцев, а ожидаемые изменения окажутся менее масштабными. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По его словам, с учетом проведенных с законодателями консультаций "правительственный законопроект с поправками в ОСАГО будет переноситься в Госдуму в усеченном виде - без положений об увеличении страховых выплат за ущерб жизни и здоровью до 2 млн рублей (вместо действующих 500 тыс. рублей), без отмены регионального коэффициента при расчете тарифа и без поправки о возможности корректировки тарифа с учетом использования водителями средств телематики".

"Порядок использования тарифного коридора в установленных ныне пределах в ОСАГО остается за регулятором. Сохраняются статьи об отмене коэффициента мощности автомобиля при расчете стоимости полиса ОСАГО, не отказываются законодатели и от введения нового коэффициента, зависящего от соблюдения водителем ПДД", - цитирует И.Юргенса агентство "Финмаркет".

По его оценкам, при сокращении числа инициатив законопроект станет более консервативным. "Гипотетически до конца года депутаты успевают рассмотреть его в первом чтении, обсуждение продолжится в следующем году, вступление в силу новых поправок (в случае их принятия) возможно в середине 2020 года, а не с января, как предполагалось ранее", - уточнил глава РСА.

Как сообщалось ранее, правительственный законопроект с изменениями в ОСАГО был внесен в Госдуму, прошел обсуждение профильного комитета и был снят с рассмотрения накануне первого чтения 15 октября этого года. Опасения законодателей были связаны с перспективой роста тарифов после введения поправок, направленных на повышение защиты пострадавших и индивидуализацию тарифов в ОСАГО. Так, по расчетам автостраховщиков, повышение лимита выплат по жизни и здоровью в 4 раза потребовало бы увеличения тарифов на 23%, а отмена регионального коэффициента привела бы к автоматическому росту тарифов в ОСАГО в среднем до 40%.

Напомним, первый этап реформы индивидуализации тарифов в ОСАГО начался в январе этого года, страховщики получили право расширить тарифный коридор на 20% по верхней и нижней границам.

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