Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» завершены

Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль», которые были возобновлены с 1 июля 2019 года, в начале октября подошли к концу в связи с завершением бюджетов на их реализацию. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали участники в банковской сфере и авторитейле.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Минпромторга РФ, совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году составляет 9,4 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2019 года в рамках указанных программ реализовано более 100 тыс. автомобилей (в рамках программы «Первый автомобиль» около 45 тыс. машин, в рамках программы «Семейный автомобиль» около 55 тысяч). Как подчеркнули в ведомстве, кредитные организации самостоятельно принимают решения о дате начала и окончания реализации программ стимулирования спроса на продукцию автомобилестроения.

«Фактически уже все банки исчерпали свои лимиты, но единичные выдачи все же могут быть – официально о завершении программы не объявлялось. Около двух недель назад Минпромторг разослал банкам информацию об оставшемся размере субсидий. По нашим оценкам, к 7-8 октября практически все банки свои лимиты исчерпали», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» начальник управления развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», действительно, завершены, подтверждает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. По его мнению, очевидно, что в отсутствие комплексных мер симулирования спроса рынок ждет серьезное снижение, поскольку даже во время действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с лимитом цены для автомобилей-участников на уровне 1 млн рублей медленно сокращался.

Напомним, в рамках «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупатели получают выгоду 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.