С 1 октября европротокол станет безлимитным во всей России

С 1 октября возможность получить возмещение в пределах всей страховой суммы по ОСАГО по риску причинения вреда имуществу – 400 тыс.рублей – станет доступна на всей территории России. До сих пор эта норма действовала только на четырех территориях - Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Напомним, оформить аварию без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, можно только при выполнении следующих условий: в аварии участвовали два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО; нет пострадавших, здоровью которых причинен ущерб в результате ДТП, или погибших; не причинен ущерб третьим лицам.

На возмещение в пределах 400 тысяч рублей можно рассчитывать, если соблюдены следующие условия: между участниками ДТП нет разногласий; выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а фотоизображения переданы в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол».

Если между участниками имеются разногласия, но выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а данные переданы в РСА с помощью «ДТП.Европротокол», то потерпевший в ДТП может рассчитывать на возмещение по Европротоколу в пределах 100 тыс. рублей.

«Норма о безлимитном европротоколе была введена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в порядке эксперимента несколько лет назад. Эксперимент оказался весьма удачным - мы видим, что на сегодняшний день практически каждое третье ДТП оформляется без вызова сотрудников полиции. Немалую роль в этих показателях сыграл тот факт, что европротокол стал безлимитным в четырех регионах, на которые приходится более четверти всех автовладельцев», – заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Стоит отметить, что с 1 ноября будет запущено новое мобильное приложение по европротоколу. Оно заметно сократит время оформления ДТП без вызова сотрудников полиции, поскольку водителям не придется вводить большую часть сведений, которые должны быть внесены в документ о ДТП – эта информация автоматически будет передана из АИС ОСАГО и Единого портала госуслуг.